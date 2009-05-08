У Тимошенко зробили для ветеранів «сімейний обід зі ста грамами»

У Кабінеті міністрів України проходить вшанування ветеранів Другої світової війни, які працювали в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії беруть участь ветерани, а також прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ і міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

«Сьогодні ми для вас зробили такий сімейний обід зі ста грамами, як годиться, це було завжди, щоб ми могли підняти чарку. Ми також знайшли можливість виділити вам спеціальну премію, яку сьогодні на нашій урочистій зустрічі за обідом буде вручено кожному», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

О.ТУРЧИНОВ і Г.НЕМИРЯ звернулися до ветеранів з привітаннями, в яких висловили подяку за здійснений ними подвиг під час війни.

«Війна навчила всіх, і нашу країну зокрема, що ми сильні тоді, коли єдині. І дуже важливо, щоб наше суспільство почуло це від вас, ветеранів», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Від імені ветеранів виступив Герой України, заступник голови Ради міністрів УРСР Петро ТРОНЬКО.

«Я вважаю своїм обов`язком зберегти пам`ять нових поколінь», - сказав він, звернувшись до уряду з проханням виділити фінансування на створення книги про Другу світову війну і участь в ній українців.

П.ТРОНЬКО мотивував необхідність видання спеціальної книги тим, що останнім часом «американці видають сотні документів і книг, які зменшують роль Радянського Союзу і нашої країни в цій війні».

На його думку, в даний час особливо важливими є свідоцтва реальних учасників війни.

В даний час ветерани війни і уряду вийшли на ганок Будинку уряду для традиційного урочистого фото.

Міністр Кабінету міністрів П.КРУПКО повідомив, що після фотографування ветерани і члени уряду переїдуть до будівлі клубу Кабміну, де відбудеться святковий обід і концерт з нагоди Дня Перемоги.