У Тимошенко сподіваються, що Луценко зможе пояснити скандал у ФРН

Уряд має намір дати оцінку інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурті-на-Майні (Німеччина) після його повернення з відрядження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам, коментуючи вимогу парламентської опозиції про відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

«Коли Юрій Віталійович повернеться з відрядження, я думаю, що ми вислухаємо його пояснення і коментарі, і після цього коментуватимемо. Давайте дочекаємося, він має буквально завтра повернутися з відрядження», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр не відповів на запитання, чи намагалася урядова сторона з`ясувати подробиці інциденту особисто у Ю.ЛУЦЕНКА. «Давайте дочекаємося, все-таки питання це серйозне, і потрібно обов`язково вислухати сторону, на адресу якої висунуті такі звинувачення. Я думаю, що Юрій Віталійович зможе пояснити, як усе відбувалося у Франкфурті-на-Майні. Тому без його участі робити висновки передчасно», - пояснив він.

Як повідомлялося, 5 травня закордонні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

У свою чергу, в МВС України спростували інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА

Міністерство закордонних справ України звернулося з нотою в посольство ФРН в Україні про надання офіційній інформації про інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ.