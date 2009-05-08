ЄЦ пропонує винести гральний бізнес із міст у три етапи

Народні депутати від партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ та Оксана БІЛОЗІР пропонують Верховній Раді ухвалити законопроект «Про винесення грального бізнесу за межі населених пунктів України».

Як повідомила УНІАН прес-служба партії, цей документ сьогодні зареєстровано в парламенті.

На думку депутатів, це дасть змогу зробити гральний бізнес більш цивілізованим та контрольованим.

Законопроект передбачає три етапи реалізації. На першому етапі, який починається з дня набрання законом чинності, пропонується заборонити діяльність гральних закладів, які розташовані у житлових будинках, закладах охорони здоров’я, установ зв’язку, навчальних закладах, тощо, а також на прилеглих до них територіях в радіусі менше 300 метрів від цих об’єктів.

На наступному етапі, який розпочнеться через шість місяців з дня набрання законом чинності, вводиться заборона на діяльність залів гральних автоматів у межах населених пунктів України.

На завершальному етапі впровадження, через два роки з дня набрання законом чинності, вводиться заборона на діяльність казино у межах населених пунктів України (за винятком казино, які розміщено в готелях найвищої категорії).

Законопроект також передбачає, що розміщення гральних закладів поза межами населених пунктів дозволяється на відстані не менше трьох кілометрів від меж населеного пункту.

На думку депутатів, прийняття цього закону у запропонованій ними редакції не лише дасть змогу адекватно відреагувати на ситуацію, яка склалася у сфері регулювання грального бізнесу, а й поступово і зважено впровадити нововведення у цю галузь.

Водночас Оксана БІЛОЗІР просить голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з‘ясувати причини блокування розгляду парламентом у другому читанні проекту закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері грального бізнесу".

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це йдеться у її повторному депутатському запиті, що був надісланий 8 травня на ім’я керівника парламенту.

У запиті О.БІЛОЗІР нагадала, що розгляд даного питання був запланований на січень 2009 року, але не відбувся й досі.

Народний депутат вказала, що голова ВР був зобов’язаний у 15-ти денний строк, після подання першого запиту від 5 березня 2009 року надати пояснення, чому не відбувся розгляд цього питання, однак відповіді немає й дотепер. О.БІЛОЗІР зазначила, що, відповідно до статті 188-19 Кодексу України про адміністративні правопорушення, така поведінка тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від десяти до двадцяти п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

О.БІЛОЗІР звертається до В.ЛИТВИНА з пропозицією скористатися повноваженнями голови ВР і посприяти терміновому розгляду у другому читанні проекту закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері грального бізнесу".

“Проектом Розкладу засідань ВРУ на 12-15 травня 2009 року розгляд цього питання заплановано на четвер, 14 травня, лише 26-им питанням порядку денного. Якщо ситуацію не буде змінено, це означатиме, що лобіювання грального бізнесу на найвищому рівні продовжується”, – зазначила вона.