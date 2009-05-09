Литвин: сьогодні влада грабує як на пожежі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що наступного тижня робота парламенту не буде заблокована.

Про це він заявив у інтерв’ю Національній радіокомпанії України.

В.ЛИТВИН вважає, що “песимістичні прогнози” щодо можливості блокування трибуни ВР “не будуть зреалізовані”.

На його думку, депутати зустрічаючись із виборцями під час свят, зрозуміли, що у людей “назріває роздратування з приводу неадекватності ВР у питаннях організації, ефективності роботи, і в питаннях безпосередньо поведінки народних депутатів”.

“Люди вже далі терпіти бездіяльності, безглуздого протистояння не будуть”, – зазначив спікер, припустивши, що парламентарі теж це розуміють, і тому “відчуття відповідальності буде присутнє”.

Голова ВР також висловив сподівання, що на депутатів “не зможуть вплинути істотно вожді, які будуть намагатися посилати на блокування трибуни депутатські групи”.

Крім того, В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні “серце кров’ю обливається”, коли оцінюєш дії влади. “Грабують як на пожежі... Грабують як в останній день”, – сказав він.