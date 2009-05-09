У СП звинувачують Тимошенко в «проїданні» ресурсів

05:32, 09 травня 2009
Політика
1029 0

Коштів на ЄКР дедалі меншає...

Фахівці Секретаріату Президента звинуватили уряд у вирішенні бюджетних проблем за рахунок проїдання накопичених у попередніх періодах ресурсів. Така заява міститься у доповіді Головної служби соціально-економічного розвитку, розповсюдженій прес-службою Президента.

У документі зауважується негативна динаміка щодо зниження обсягів коштів на Єдиному казначейському рахунку з початку цього року. “Якщо у минулому році середньоденне вихідне сальдо ЄКР коливалося в межах 7,2 млрд. грн. - 17,7 млрд. грн., то на 6 травня цього року залишок коштів складає 2,2 млрд. грн”, - пишуть автори аналізу.

У поточному році, за даними Головної служби соціально-економічного розвитку, змінилася тенденція щодо напрямів використання коштів ЄКР для покриття тимчасових касових розривів. “Якщо у попередні роки залишки коштів державного бюджету на ЄКР використовувалися для кредитування місцевих бюджетів та Пенсійного фонду, то сьогодні кошти ЄКР дедалі частіше залучаються для фінансування видатків загального фонду державного бюджету”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter