У СП звинувачують Тимошенко в «проїданні» ресурсів

Фахівці Секретаріату Президента звинуватили уряд у вирішенні бюджетних проблем за рахунок проїдання накопичених у попередніх періодах ресурсів. Така заява міститься у доповіді Головної служби соціально-економічного розвитку, розповсюдженій прес-службою Президента.

У документі зауважується негативна динаміка щодо зниження обсягів коштів на Єдиному казначейському рахунку з початку цього року. “Якщо у минулому році середньоденне вихідне сальдо ЄКР коливалося в межах 7,2 млрд. грн. - 17,7 млрд. грн., то на 6 травня цього року залишок коштів складає 2,2 млрд. грн”, - пишуть автори аналізу.

У поточному році, за даними Головної служби соціально-економічного розвитку, змінилася тенденція щодо напрямів використання коштів ЄКР для покриття тимчасових касових розривів. “Якщо у попередні роки залишки коштів державного бюджету на ЄКР використовувалися для кредитування місцевих бюджетів та Пенсійного фонду, то сьогодні кошти ЄКР дедалі частіше залучаються для фінансування видатків загального фонду державного бюджету”.