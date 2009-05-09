Україна святкує День Перемоги

Україна відзначає 64-ту річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

На знак глибокої пошани до подвигу героїв-переможців та вічної пам`яті загиблих у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років в Україні було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Після загальнонаціональної хвилини мовчання Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав виступ на Майдані Незалежності зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Перемоги.

У Києві головні святкові заходи розпочалися з 9.00 на Хрещатику, Майдані Незалежності та Європейській площі.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поклав квіти до Могили невідомого солдата у Києві.

Керівники Української держави разом із ветеранами беруть участь в урочистій ході Хрещатиком до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому проходженні також беруть участь вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Святкову колону очолили Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із родиною, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, представники центральних органів влади, народні депутати, активісти ветеранських організацій.

Також головною вулицею столиці на бронетранспортері везуть символ прапора Перемоги.

Військовослужбовці Почесної варти Міністерства оборони несуть Хрещатиком Державний прапор України, прапор міста-героя Києва, штандарти Першого, Другого, Третього, Четвертого Українських фронтів та Українського партизанського фронту.

Музичний супровід урочистого проходження ветеранів забезпечують військові оркестри.

Об 11.00 на території Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» відбудеться мітинг та запалення Вічного вогню.

Завершиться святкування Дня Перемоги у Києві о 21.00 урочистим 20-залповим святковим салютом.