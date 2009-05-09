У Москві проходить військовий парад

На Красній площі в Москві розпочався військовий парад, присвячений 64-ій річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомляє РІА “Новости”,парад почався з винесення на Красну площу державного прапора РФ, Прапора Перемоги і прапора збройних сил РФ.

У парадному строю знаходяться майже 9 тисяч військовослужбовців. У складі механізованої парадної колони за Красною площею пройдуть 103 одиниці техніки. Завершальною і найбарвистішою частиною параду буде проліт парадного строю авіації ВПС Росії. Всього в прольоті беруть участь 69 літаків і вертольотів.

Нинішній парад стане репетицією грандіозного військового параду, який відбудеться в 2010 році на честь 65-ї річниці Перемоги.