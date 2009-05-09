Урочисту ходу Хрещатиком очолюють Ющенко і Тимошенко

На БТРі - символ прапора Перемоги

Керівники Української держави разом із ветеранами беруть участь в урочистій ході Хрещатиком до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому проходженні також беруть участь вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Святкову колону очолюють Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із родиною, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, представники центральних органів влади, народні депутати, активісти ветеранських організацій. Також головною вулицею столиці на бронетранспортері провезуть символ прапора Перемоги. Військовослужбовці Почесної варти Міністерства оборони пронесуть Хрещатиком Державний прапор України, прапор міста-героя Києва, штандарти Першого, Другого, Третього, Четвертого Українських фронтів та Українського партизанського фронту. Музичний супровід урочистого проходження ветеранів забезпечують військові оркестри. Об 11.00 на території Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» відбудеться мітинг та запалення Вічного вогню. Завершиться святкування Дня Перемоги у Києві о 21.00 урочистим 20-залповим святковим салютом.

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