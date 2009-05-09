У Севастополі українські і російські військовослужбовці пройшли пліч-о-пліч

У Севастополі на відзначення 65-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників і 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні відбулися марш ветеранів і парад підрозділів ВМС України і ЧФ Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, святкування у районі площі Нахімова, вулиці Леніна і проспекту Нахімова розпочалося привітаннями командувача Військово-морських сил України адмірала Ігора ТЕНЮХА і командувача Чорноморського флоту РФ віце-адмірала Олександра КЛЕЦКОВА, які здійснили об’їзд парадних розрахунків.

Після цього з привітальними словами до учасників свята звернулися голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН і голова Севастопольської міськради Валерій САРАТОВ.

Близько 10.30 розпочалося урочисте проходження колон ветеранів війни, ветеранів Збройних Сил, учасників бойових дій, жінок-фронтовичок і вдів загиблих учасників війни, воїнів-інтернаціоналістів.

Вчетверте у подібному проходженні (окремою колоною) взяли участь ветерани Військово-морських сил України.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН голова громадської організації «Українська громада Севастополя», капітан 1-го рангу запасу Мирослав МАМЧАК, «приємно, що цього разу свято у Севастополі було дійсно об’єднуючим, не настільки політизованим, як кілька попередніх років. Практично усі місцеві організації політичних партій, за виключенням деяких, утрималися від використання свята у своїх вузькопартійних цілях».

Об 11.50 розпочалося проходження урочистим маршем українських і російських військовослужбовців, яке здійснювалося у складі 12 зведених рот (пліч-о-пліч). Перед кожною колоною військовослужбовці несли військово-морські прапори українського і російського флотів. Збройні Сили України переважно були представлені військовими моряками, а також військовослужбовцями Повітряних Сил України. На завершення в однострої пройшли військові оркестри ВМС України і ЧФ РФ.

Заходи продовжилися проведенням „польової кухні” для ветеранів у Сквері воїнів-інтернаціоналістів, концертом духових оркестрів на площі Нахімова.

Довідка УНІАН. Вперше українські і російські військовослужбовці у Севастополі здійснили урочисте проходження пліч-о-пліч в єдиних стройових розрахунках 6 травня 2000 року після мітингу-реквієму, що відбувся на площі Нахімова за участю тодішніх Президента України Леоніди КУЧМИ, міністра оборони Росії маршала Ігоря СЕРГЕЄВА та інших високопосадовців двох країн.