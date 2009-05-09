Литвин обіцяє після свят підписати закон про імпічмент

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 12 травня підпише Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

В.ЛИТВИН зауважив, що останнім часом складається практика, коли голова парламенту змушений підписувати ті закони, на які парламент долає президентське вето, але Президент України їх все одно не візує.

«Я переконаний, що це має робити Президент, оскільки це його обов’язок, якщо вето долається, і він має підписувати ці закони», - сказав він.

При цьому, за словами спікера, Президент Віктор ЮЩЕНКО сказав, що не погоджується зі змістом цього закону, в якому виписана процедура імпічменту глави держави, і тому він залишає на розгляд парламенту подальшу долю цього документа.

«Цей документ буде підписаний 12 травня, а 13-го чи 14-го оприлюднений», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Президент застосував вето до ухваленого 19 березня Верховною Радою закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання».

Даним законом передбачено вдосконалення правового регулювання діяльності Конституційного Суду України.

Зокрема, передбачено визначити форму і зміст звернення ВР про дачу висновку Конституційним Судом України щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, строків відкриття конституційного провадження за цією процедурою.

Також передбачено внести зміни до закону “Про Кабінет міністрів України”, встановивши, що дія акта уряду, який зупинено указом Президента України і щодо якого є рішення КС про визнання таким, що відповідає Конституції, або ухвала про відмову у відкритті провадження не може бути повторно зупинена Президентом.

14 квітня ВР подолала вето Президента на закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання». За подолання вето проголосували 388 з 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.