Протест під Радою: активісти прибирають і чекають голосування в парламенті

Ніч біля Верховної Ради пройшла спокійно, заявляють мітингувальники. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ранок.

Читайте такожПід час мітингу під Радою пограбували нацгвардійців - КнязєвВранці активісти прибирають наметове містечко і чекають голосування в парламенті щодо двох законопроектів - про зняття недоторканності з нардепів і змін у виборче законодавство.

Питання створення антикорупційного суду в порядку денному поки немає, тому депутати чекають президентського законопроекту.

Активісти кажуть, що будуть пускати в Раду безперешкодно всіх депутатів, однак не будуть випускати в разі негативного голосування.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня представники різних політичних сил протестують під стінами Верховної Ради за проведення політичної реформи. Урядовий квартал був перекритий правоохоронцями, між ними і демонстрантами час від часу виникали сутички.

Мітингувальники вимагають зміни виборчого законодавства, зняття депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду. Ввечері демонстранти розійшлися, але біля Верховної Ради залишилися намети з "оргкомітетом" мітингу.

Організатори мітингу заявляють, що їхня акція була результативною і закликають своїх прихильників продовжити її і сьогодні.