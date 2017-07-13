Протести біля Ради: штовханина з поліцією, файєри та битва яйцями (відео)

Активісти заблокували усі 6 виходів із парламенту. Протестувальники палили файєри та вимагали скасування депутатської недоторканності, а також ухвалення нового закону про вибори та проведення дострокових виборів до парламенту.

В акції взяли участь близько тисячі людей. Серед них - активісти Автомайдану, Антикорупційного штабу, Центру протидії корупції, Національного Корпусу, партій "Воля", "Рух нових сил", "Свобода".

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Між активістами та правоохоронцями відбулися сутички. Поліцейські застосували сльозогінний газ, натомість учасники протесту кидали у правоохоронців димові шашки. Під "роздачу" потрапив народний депутат Олег Барна – його закидали яйцями. Пізніше у поліції заявили, що акція пройшла без грубих порушень порядку, затриманих немає.