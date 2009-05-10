БЮТ у Тернополі склав усі мандати

Блок Юлії Тимошенко відмовився від 12 депутатських місць у Тернопільській обласній раді.

Про це журналістам повідомила голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Наталія Чуйко, передає Українська правда із посиланням на Обком.

"12 бютівців, перші у списку блоку, яких ми включили до числа депутатів, написали заяви про припинення повноважень. Аналогічно вчинила і наступна дюжина бютівців, поки список не вичерпав себе", - повідомила Чуйко.

У зв`язку з цим до Тернопільської облради тепер входить 108 депутатів зі 120.

Як відомо, БЮТ вважає нелегітимною установчу сесію Тернопільської облради нового скликання.

Раніше БЮТ відмовився брати участь у виборах до Тернопільської облради, які відбулися 15 березня, назвавши їх "фарсом, організованим Балогою".

Перемогу на цих виборах одержало ВО "Свобода".

Представники БЮТ неодноразово заявляли, що вибори фальсифіковані.