БЮТ у Тернополі склав усі мандати

10:03, 10 травня 2009
Політика
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Дані тервиборчкому

Блок Юлії Тимошенко відмовився від 12 депутатських місць у Тернопільській обласній раді.

Про це журналістам повідомила голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Наталія Чуйко, передає Українська правда із посиланням на  Обком.

"12 бютівців, перші у списку блоку, яких ми включили до числа депутатів, написали заяви про припинення повноважень. Аналогічно вчинила і наступна дюжина бютівців, поки список не вичерпав себе", - повідомила Чуйко.

У зв`язку з цим до Тернопільської облради тепер входить 108 депутатів зі 120.

Як відомо, БЮТ вважає нелегітимною установчу сесію Тернопільської облради нового скликання.

Раніше БЮТ відмовився брати участь у виборах до Тернопільської облради, які відбулися 15 березня, назвавши їх "фарсом, організованим Балогою".

Перемогу на цих виборах одержало ВО "Свобода".

Представники БЮТ неодноразово заявляли, що вибори фальсифіковані.

 

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