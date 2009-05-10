Тимошенко привітала Україну з Днем матері

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поздоровляє Україну з Днем матері.

Як повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, в останній місяць весни, в травні, Україна відзначає дуже світле свято – День матері.

"В цей день, дорогі і рідні наші мами, а також ті, хто готується ними стати, прийміть мої найщиріші вітання зі святом. Я бажаю вам здоров’я, родинного тепла, любові та справжнього людського щастя. Хай ваші діти – найкращі і найгарніші у світі – приносять вам лише радість та втіху!”, - йдеться у поздоровленні.