Ющенко вклонився українським жінкам, які працюють у чужих краях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав жіноцтво з Днем матері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у зверненні Президента України з нагоди Дня матері підкреслюється, що “немає дорожчої і ріднішої людини, ніж мама, яка дала нам життя, навчила мудрості і благословила на добрі справи та починання. Уроки матері лишаються головним дороговказом на життєвому шляху, а її любов - надійним оберегом”.

“У цей святий для кожного з нас день низько вклоняємося й щиро дякуємо вам, дорогі наші матері, за ваше велике серце, за ніжність і ласку, за безмежне терпіння і щоденну копітку працю”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Найщиріші слова подяки він адресував багатодітним матерям та жінкам, які стали турботливими неньками для дітей-сиріт. “Ви - уособлення доброти, милосердя й шляхетності, ви піклуєтеся про наше найдорожче багатство -дітей, віддаєте їм світло, тепло і щедрість своєї душі”. – наголосив він.

Президент України привітав українських матерів у всьому світі. “Вклоняюся представницям нашої діаспори, які з покоління в покоління прищеплюють своїм дітям національний дух. Вклоняюся українським жінкам, які працюють у чужих краях, щоб забезпечити майбутнє своїх синів і дочок”, - зазначається у зверненні.

На переконання глави держави, “материнство - це джерело нашого буття, основа сім`ї, роду і народу. Бути матір`ю - безцінний Божий дар. Це велика відповідальність - виростити своїх дітей здоровими фізично і морально, добрими й сильними у житті, гідними громадянами української держави”. “Нехай нагородою вам стане любов ваших дітей та їхня щаслива доля”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Від усієї душі В.ЮЩЕНКО побажав “усім українським матерям здоров`я, родинного затишку, добробуту і впевненості у прийдешньому дні. Господнього благословення вам і вашим родинам”.