Ющенко назвав джерело прагнення українців до державності

З далекого 1256 року і до сьогодні Львів є символом волелюбності та незламності, високої культури і невичерпним джерелом одвічного прагнення українців до своєї державності.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Президента України вітанні львів’янам з нагоди 753-ої річниці з дня заснування міста Лева.

Президент України підкреслив, що у цьому місті “народжувались високі ідеї української незалежності, тут виростали та формувалися як особистості національні герої - Євген Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич, Вячеслав Чорновіл”.

“Сотні культурних, політичних та наукових діячів, духовних лідерів жили і творили у Львові, натхнені поетикою та чарами старовинного міста. Його вулиці пам`ятають Маркіяна Шашкевича, Івана Франка, Василя Стефаника, митрополита Андрея та патріарха Йосипа Сліпого, Івана Труша, Соломію Крушельницьку, Миколу Колессу, Станіслава Людкевича та багатьох інших видатних осіб”, - зазначається у вітанні.

“Уже сім сторіч львів`яни вносять свій, абсолютно неповторний внесок в українську та європейську культуру своїм інтелектуальним надбанням, фантазією архітектурних споруд, величними історичними та природними пам`ятками”, - підкреслив Президент .

Він наголосив, що львів`янам, випало велике щастя і велика відповідальність жити в цьому чудовому місті. “Ви маєте велику честь продовжувати його добрі й мудрі традиції, зберігати та примножувати численні здобутки своїх пращурів”, - підкреслив главо Української держави.

В.ЮЩЕНКО сердечно побажав львів’янам здоров`я, щастя, миру і добробуту на многії літа.