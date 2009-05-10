Яценюк запевняє, що після виборів «усім роздасть»

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що поки не бачить для своєї громадської організації «Фронт змін» політичних партнерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Донецьку.

«Я не виключаю, що у нас колись будуть політичні партнери, але сьогодні політичних партнерів я не бачу. Прийде виборча кампанія - розберемося. Потім всім роздамо. По заслугах, і не по заслугах», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про майбутню політичну боротьбу, політик підкреслив, що «прийти до влади - це набагато простіше, ніж потім з цією владою впоратися». Основною помилкою всіх політичних партій і діячів він назвав той факт, що всі «відміряють шлях тільки до виборчої кампанії».

«Ось вибори виграли - а там хай трава не росте - ми вже при владі. А потім думають через певний період часу, як підтримати електорат», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Тому, на його переконання, «треба працювати впродовж п`яти років». «Саме тому для мене дуже важливо, щоб ми з вами усвідомили, якщо громадська організація перейде до політичної партії і виграє цілий ряд виборчих кампаній, то ті люди, які представлені у виборчих списках, повинні працювати. Хто не працюватиме, ми з тими дуже швидко прощатимемося», - підсумував А.ЯЦЕНЮК, акцентуючи, що «такими є закони цього політичного жанру».