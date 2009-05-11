Путін каже, що саме Росія була ініціатором суверенітету України

Російський прем`єр-міністр Володимир Путін заявив, що саме Росія була ініціатором суверенітету України, Грузії та Киргизії, з самого початку підтримувала їх незалежність і може тільки порадіти, що вони стають повноцінними учасниками міжнародного спілкування, повідомляє TCH.ua.

В інтерв`ю японським журналістам на запитання про зростання американського впливу на пострадянському просторі, Путін відповів, що держави наділені суверенним правом - з ким, в якій області і в якому об`ємі підтримувати відносини на державному рівні.

"Ми завжди ставитимося до цього з повагою. Але при цьому ми всі розуміємо, що є попередня історія наших двосторонніх міждержавних зв`язків. У всіх цих республіках проживає велика кількість людей, які так чи інакше пов`язані з Росією. Вдавати, що це зовсім нас не стосується, було б теж неправильно і просто помилково навіть. В усякому разі, щодо тих людей, які там живуть і, повторюю, достатньо тісно пов`язані з Росією", - додав він.

За словами російського прем`єра, його країна поважатиме суверенітет згаданих держав, до права їх вибору, але також розраховуватиме на пошану взаємних інтересів.