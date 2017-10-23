Поліція підбила підсумки майже тижня протестів під Радою: озвучила кількість постраждалих та затриманих

З початку мітингів у Києві у сутичках постраждало 6 осіб, троє осіб затримані, відкрито 3 кримінальні провадження. Про це повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик, передає "Українська правда".

"Серед затриманих – чоловік, затриманий у перший день за ст. 208 КПКУ, затриманий чоловік, який ішов на акцію з пістолетом й гвинтівкою та учорашній, затриманий за побиття поліцейського", - сказала Блищик.

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"Постраждалі – це у перший день чоловік з числа активістів з травмою голови, двоє мітингарів, яким надали допомогу на місці – їм промили очі від сльозогінного газу, один нацгвардієць, який наразі у госпіталі, пізніше ще один спецпризначенець. І от тепер ще один поліцейський", - сказала речник поліції Києва.

За фактом порушень під час мітингів відкрито 3 кримінальні провадження: два за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і одне за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Щодо вчорашньої події, то ще не дана кваліфікація, але там, мабуть, теж буде 345 стаття", - підсумувала Блищик.

Раніше екс-глава Одеської ОДА та один з організаторів протестів Михаїл Саакашвілі заявив, що акція під Верховною Радою, яка стартувала 17 жовтня, триватиме до початку листопада.