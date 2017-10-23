Побиття Лозового: ветеран АТО - учасник інциденту розповів свою версію (фото)

Очевидці інциденту за участю нардепа від Радикальної партії Андрія Лозового розповіли, що конфлікт стався через те, що люди, які приїхали разом із депутатом у селище Хащованя, не хотіли віддавати мешканцям собаку, якого начебто підібрали на дорозі.

Через цей конфлікт невідомі, що приїхали разом із Лозовим, за словами місцевого ветерана АТО Володимира Луцика, побили його, передає Дивись.info.

"Односелець розповів, що в нього пропав собака. І попросив допомогти знайти собаку. Ми гуртом поїхали шукати собаку й побачили невідому машину, там сидів водій, ми у нього запитали, чи є у них собака і попросили показати собаку. Сказали, що ми запевняємо, що у собаки є господар і що він з нами. Водій сказав, що не може цього зробити без команди свого начальника, але відмовився його кликати. Далі почали збиратися люди, ми стояли й чекали. Потім ми зайшли у народний дім у селі Хащованя, виявилося, що це народний депутат", - озвучив свою версію подій Луцик.

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Як він розповів, люди почали переконувати нардепа, що собака має власника і власник хоч забрати тварину додому, втім люди, що приїхали із Лозовим, не захотіли віддавати пса, мовляв, тварина не доглянута й голодна. Через це стався конфлікт, в результаті якого невідомі, що приїхали із нардепом Лозовим, за словами ветерана АТО, побили його.

Зараз він має сліди побиття на обличчі, скаржиться на постійний головний біль. Водночас очевидці подій не підтверджують факт побиття нардепа Лозового.

Наразі побитий Володимир Луцик уже склав заяву у Сколівському райвідділку поліції щодо побиття.

Раніше народний депутат від фракції "Радикальна партія Олега Ляшка" Андрій Лозовий повідомив, що його побили у Львівській області.

Сколівській відділ поліції вніс дані про побиття нардепа Андрія Лозового за статтею про погрозу чи насильство щодо державного діяча. Також правоохоронці уточнили, що тілесних ушкоджень внаслідок інциденту у Лозового немає.