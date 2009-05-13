Партія регіонів висунула ультиматум

Партія регіонів розблокує роботу Верховної Ради за умови наявності достатньої кількості голосів за відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Про це в ефірі «5 каналу» заявила заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона, зокрема, назвала «комедією» заяву Ю.ЛУЦЕНКА про відставку.

«Коли ми побачили, що вся ця комедія з поданням рапорту про відставку є лише комедією, що вони всі домовилися, що ЛУЦЕНКО начебто подає рапорт про відставку, але вони голосувати за це не будуть, і знову з нього це буде, як з гуски вода, пробачте, ми не є малі діти, щоб давати себе обдурювати», - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, Партія регіонів почне розглядати питання про відставку Ю.ЛУЦЕНКА лише коли «ми будемо мати на письмі проект постанови, поданий депутатськими фракціями БЮТ, НУ-НС, нами чи ще кимсь, щоб ми бачили, що вистачає голосів, і ми винесемо це питання на голосування».

Г.ГЕРМАН також відкинула висунуті «Народною самообороною» звинувачення, що нібито Партія регіонів є організатором і замовником цього скандалу з Ю.ЛУЦЕНКОМ. При цьому народний депутат зазначила, що матеріали з посиланням на власні джерела про інцидент в німецькому аеропорті оприлюднили 18 впливових, авторитетних світових ЗМІ.

«Якби Партія регіонів володіла цими виданнями, то ми були б при владі вічно», - зауважила Г.ГЕРМАН, наголосивши, що «Україна не може терпіти в уряді міністра, який ганьбить державу в усьому світі».

«Ми цього ніколи не допустимо. Нас небагато… Але ми маємо достатньо сил для того, щоб навести порядок у нашій державі», - резюмувала Г.ГЕРМАН.