Соціолог розповів, що робить з прогнозами харизма Тимошенко

Генеральний директор Центру соціально-політичних досліджень «Соціс» та компанії «TNS Ukraine» Микола ЧУРІЛОВ вважає головними кандидатами на посаду Президента України Юлію ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА, і бачить незначний ресурс зростання рейтингу Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це він сказав в інтерв’ю «Газеті по-українськи », опублікованому 12 травня ц. р.

Зокрема, говорячи про шанси основних політичних гравців на старті президентської виборчої кампанії, М.ЧУРІЛОВ відзначив, що за останні три місяці ситуація для фаворитів не змінилася: "на першому місці перебуває Віктор ЯНУКОВИЧ, приблизно на 4-5 відсотків відстає Юлія ТИМОШЕНКО. І достатньо високими темпами набирає очки Арсеній ЯЦЕНЮК... Загалом же найвищі шанси на перемогу зараз у ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО".

Коментуючи падіння рейтингу Ю.ТИМОШЕНКО, про що говорять деякі соціологи, експерт відзначив, що "той, хто в такий період обіймає посаду прем’єр-міністра, завжди втрачатиме. Тому ТИМОШЕНКО до осені може дещо розгубити свій рейтинг. Можливо, ці голоси відійдуть ЯЦЕНЮКОВІ. За ним є кілька позитивних моментів. По-перше, він досить нова особа. По-друге, молодий, наполегливий, високоосвічений, із чудовою реакцією". Проте це все навряд допоможе А.ЯЦЕНЮКУ вийти в другий тур президентських виборів, вважає гендиректор соціологічних компаній. Експерт сумнівається, що А.ЯЦЕНЮК знайде аргументи, щоб переконати виборців, «що він суттєво відрізняється від інших кандидатів і діятиме за зовсім іншим правилами».

При цьому експерт відзначив, що в соціологічному середовищі існує замовлення на виведення А.ЯЦЕНЮКА на друге місце у президентських рейтингах. «Я чув від колег, що їм пропонували оприлюднити «дослідження», які б виводили ЯЦЕНЮКА на другу позицію, - сказав М.ЧУРІЛОВ. – Я не виключаю, що хтось може погодитися. Хоча навряд чи це буде серйозна соціологічна служба, яка дбає про свій авторитет». "Тим часом народ, хоч як дивно, вірить соціологічним дослідженням, причому будь-яким. Люди не дивляться, яка фірма провела їх. І дехто робить висновок: якщо в кандидата так різко зростає рейтинг, то, може, слід переглянути свої погляди", - сказав експерт.

М.ЧУРІЛОВ переконаний, що А.ЯЦЕНЮК не зможе наздогнати Ю.ТИМОШЕНКО за час, що залишився до виборів. За його словами, "жоден із сучасних вітчизняних політиків не має такої харизми, як Юлія Володимирівна. До того ж, за попередні виборчі кампанії вона примудрялася піднімати рейтинг свій і своєї політичної сили на 8-9 відсотків - усупереч прогнозам соціологів. Я сам кілька разів потрапляв у таке не зовсім зручне становище і не хочу цього знову".

«На перший погляд можна сказати, що так, ЯЦЕНЮК відбирає голоси у ТИМОШЕНКО, - зазначив М.ЧУРІЛОВ. – Але в неї достатньо стійкий електорат і він достатньо чисельний. Не думаю, що її наявні прихильники будуть перебігати до іншого кандидата, нехай молодого і перспективного. Думаю, А.ЯЦЕНЮК набере ще 2-3%, і його рейтинг зупиниться».