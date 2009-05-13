Герман розкрила «таємне листування» Тимошенко з ВР

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН стверджує, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО надіслала до Верховної Ради закритого листа, де йдеться про погіршення ситуації в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це Г.ГЕРМАН сказала в інтерв’ю парламентському телеканалу “Рада”.

“У Верховної Ради дуже багато роботи, бо треба, все ж таки, змінювати бюджет. Бо ми знаємо, що є закритий лист Ю.ТИМОШЕНКО до Верховної Ради, в якому вона говорить про погіршення ситуації в країні. Вона пише це до Верховної Ради, а публічно, по телебаченню, говорить, що в країні все добре, що бюджет наповнюється, і що нас чекають дуже райдужні перспективи...”, - зазначила Г.ГЕРМАН, додавши, що “у відповідному листі до ВР, копію якого ми маємо, вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) говорить про ризики, про перспективу погіршення життя в країні у зв’язку з проблемами у бюджеті”.

На переконання народного депутата, Верховна Рада повинна зайнятися цими питаннями. “Верховна Рада повинна зайнятися ними тому, що порівняно з квітнем минулого року ціни на всі продукти харчування і на все, що потрібно для життя людини, збільшилися майже на 16%”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

Тому, як зауважила народний депутат, “Верховна Рада має дуже багато роботи, дуже багато завдань, і тому уряду і владі не варто тягнути час, і треба спокійно попрощатися з міністром-п’яницею, треба поставити на цей пост відповідальну людину, яка буде пам’ятати про обов’язок перед державою і буде робити все для того, щоб не ганьбити Україну, а навпаки – примножувати її славу і працювати далі”.