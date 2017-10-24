Депутати обирають одяг від Chanel та сумки Louis Vuitton: журналісти показали "модний подіум" Ради (відео)

Журналісти програми "Гроші" дізналися, як українські депутати утеплилися до холодної осені.

Ніна Южаніна прийшла до парламенту в одязі від елітного дому Chanel (піджак коштує майже 20 тис. грн, спідниця - 16 тис. грн) та сумкою Louis Vuitton (73 тис. грн). Тобто повний комплект народної обраниці коштує щонайменше 110 тис. грн, та це без взуття.

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Ще одна законодавиця моди - Тетяна Донець. Депутат-"фронтовик" вражає своїм образом у Раді. Так, її сукня коштує понад 100 тис. грн, а ботфорти - за 42 тис. грн.

Розкіш любить й Олександра Кужель, нардеп не гребує брендовими аксесуарами. Лише туфлі та гаманець коштують понад 40 тис. грн.

Та під куполом є й середній клас - народні обранці, які обирають речі у межах 5-7 тис. грн.

Раніше ЗМІ повідомляли, що народний депутат з "Радикальної партії" Дмитро Лінько носить годинник елітного швейцарського бренду IWC. Вартість його моделі - $6474, або 171 043 гривні за курсом НБУ на 19.10.2017.

А от нардеп від БПП і дружина глави ГПУ Ірина Луценко прийшла в сесійний зал у туфлях-човниках Christian Louboutin. Вартість пари - €625, або 19 400 гривень.