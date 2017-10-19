Годинник за 171 тисячу гривень, сукня за 78 тисяч: як сьогодні нардепи демонстрували хороший смак (фото)

Народний депутат з "Радикальної партії" Дмитро Лінько носить годинник елітного швейцарського бренду IWC. Соратник Олега Ляшка "намагається в Раді не показувати свої аксесуари. Але на хвилину він втратив пильність і ми встигли зафіксувати модель його годин", пише Страна.uа.

Читайте також"Підтиратися будете в туалеті, де ви шашки запалювали": у Раді посварилися Геращенко і Левченко (відео)

Як повідомляє видання, вартість моделі, яку носить Лінько - $6474 або 171 043 гривні за курсом НБУ на 19.10.2017. При цьому в декларації Лінько за 2016 рік годинник відсутній.

Нардеп від БПП і дружина глави ГПУ Ірина Луценко прийшла в сесійний зал у туфлях-човниках Christian Louboutin. Вартість пари - €625 або 19 400 гривень.

Нардеп від "Народного фронту" Тетяна Донець одягла на роботу сукню з нової колекції французького бренду Louis Vuitton. Вартість сукні - $2960 або 78 203 гривні.