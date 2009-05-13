Комісія ВР вичислила Черновецького з заступниками: ухиляння від медогляду

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності влади Києва, народний депутат від НУ-НС Кирило КУЛИКОВ звернувся до міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА з проханням організувати та провести щорічний медичний огляд голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його заступників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі К.КУЛИКОВА.

Зокрема, за словами депутата, ТСК в результаті перевірки встановила, що головою КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, його першими заступниками, заступниками та керівниками структурних підрозділів КМДА не пройдено щорічних медичних оглядів у відповідності до вимог спільного наказу МОЗ України, Головдержслужби та ДУС від 18 лютого 2003 р. № 75/24/1 «Про проведення щорічного профілактичного медичного огляду державних службовців».

«Крім того, за результатами опрацювання доручень ТСК Міністерством охорони здоров’я України, Державним управлінням справами та Головним управлінням охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА, не підтвердилася інформація щодо проходження вказаними посадовими особами КМДА щорічних медичних оглядів», - стверджує К.КУЛИКОВ.

Враховуючи зазначене, та керуючись статтями 12 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії...”, К.КУЛИКОВ просить главу МОЗ провести щорічний медичний огляд посадовців КМДА у відповідності до вимог чинного законодавства з метою визначення стану здоров’я державних службовців та проведення профілактичних і лікувальних заходів.