Порошенко здобув би максимальну підтримку на можливих виборах президента - Socis

На можливих виборах президента за Петра Порошенка проголосували би 16,9% з тих, хто планує брати участь у виборах і визначився зі своїм вибором. Про це свідчать результати дослідження, проведеного 5-11 жовтня Центром SOCIS, передає РБК-Україна.

За Святослава Вакарчука проголосували б 14,8%, а лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові голосувати 13,5% опитаних, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 9,5%, за лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 9,3%, за лідера партії "За життя" Вадима Рабиновича - 8,7%, за лідера партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка - 8,6%, за лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового - 5,3%. Лідер "Свободи" Олег Тягнибок, лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко, депутат Надія Савченко, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк набирають менш ніж 3% голосів.

Метод збору первинної соціологічної інформації — стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів. Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років) та тип поселення (місто/село); Загалом було опитано 2000 респондентів. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 17 хвилин.