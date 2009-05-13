Тимошенко про Луценка, алкоголь, онкохворого та Партію регіонів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає сумнівною інформацію про інцидент за участю міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту у Франкфурті-на-Майні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Інформація, яка публічно звучала, про те, що син міністра внутрішніх справ був у нетверезому стані та щось не те робив в аеропорту іншої країни... Те, що я можу стверджувати, що син міністра внутрішніх - справді онкохвора дитина, якій була зроблена дуже складна операція. Ця дитина приймає спеціальні лікарські препарати, які не сумісні з вживанням алкоголю. Крім того, жодних перевірок не було проведено. Я переконана, що ця дитина не могла мати жодного стосунку до алкоголю. І вже ця неправда, яка була багато разів озвучена, ставить під сумнів усю інформацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр вважає аморальною поведінку опозиційної фракції в парламенті навколо інциденту з Ю.ЛУЦЕНКОМ.

«Я думаю, що не можна було спізнюватися на літак, не можна було силою прориватися в цей літак. Я не хочу захищати поведінку міністра, але водночас я вважаю, що кожен батько повинен був захистити свою дитину, особливо якщо він був у такому важкому стані хвороби. І те, що сьогодні з цього влаштували шоу на рівному місці, мені здається, це аморально навколо онкохворої дитини піднімати таку хвилю політичного піару», - пояснила вона.

На думку голови уряду, Партія регіонів за бажання та в разі наявності голосів може відправити Ю.ЛУЦЕНКА у відставку, оскільки він написав відповідну заяву і подав її і до парламенту, і прем`єр-міністру. За її словами, «для того, щоб звільнити міністра, досить його заяви, яка перебуває у Верховній Раді, і ця заява є основою для того, щоб розглянути це питання у будь-який момент, заслухати Ю.ЛУЦЕНКА з трибуни Верховної Ради, потім обговорити це питання та ухвалити рішення». «Якщо Партія регіонів хоче голосувати за відставку міністра внутрішніх справ, а вони розуміють, що їм сьогодні потрібно позбутися міністра внутрішніх справ, оскільки на носі вибори, їм потрібен хаос, а не порядок, то хай вони ставлять на голосування питання, якщо в них вистачає голосів – хай голосують. Сьогодні немає жодних перешкод, щоб заслухати питання у Верховній Раді про відставку міністра внутрішніх справ. Є просто небажання це робити. Є бажання знищити роботу Верховної Ради та продовжувати саботаж усієї роботи, яка здійснюється щодо наведення ладу в гральному бізнесі та протистояння викликам кризи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.