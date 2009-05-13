Тимошенко вирішила, що ПР бореться не за звільнення Луценка, а з нею

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Партія регіонів блокує трибуну Верховної Ради України через небажання розглядати антикризову програму уряду й обмежувати гральний бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

За словами прем`єра, уряд України «у будь-який момент» готовий доповісти Верховній Раді відкориговану з урахуванням зауважень опозиції антикризову програму, проте не може цього зробити через те, що Партія регіонів блокує роботу парламенту.

«Антикризова програма уряду, яка була розроблена і направлена Верховній Раді ще на початку кризи, і яка не була внесена навіть до порядку денного ВР, все-таки на вимогу опозиції доопрацьована. Більш як 120 зауважень опозиції, коаліції, фракцій, комітетів враховано", - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, "антикризова програма - яка по суті справи вже давно урядом виконується щодня і щогодини - доопрацьована на вимогу опозиції і передана до Верховної Ради, і ми готові в будь-який момент доповідати, розглядати, голосувати за цю програму, але, на жаль, парламент сьогодні, завдяки одній фракції - Партії регіонів, перебуває в непрацездатному стані».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що через блокування роботи фракцією Партії регіонів не можуть бути розглянуті 274 антикризових законопроекти, поданих урядом. «Це законопроекти, які реформують і регулюють життя, по суті, у всіх сферах економіки України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, відзначила прем`єр, Партія регіонів блокує трибуну "з надуманого приводу, а реальна причина полягає в тому, що вони не хочуть ухвалення закону про винесення ігрового бізнесу за межі території населених пунктів, тому що більшість з тих, хто сьогодні так чи інакше володіє ігровим бізнесом, перебувають у рядах депутатів фракції Партії регіонів. Я думаю, що блокування необхідно припинити і проголосувати цей важливий закон».

«На жаль, сьогодні безвідповідальність однієї політичної сили призвела до паралічу роботи всієї Верховної Ради, по суті, всієї країни. Я думаю, що це не додасть цій політичній силі – Партії регіонів, авторитету в суспільстві, тому що потрібно відчувати відповідальність за країну і працювати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.