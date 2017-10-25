Анексію Криму не визнала жодна світова держава і навіть Сбербанк РФ - Собчак

Телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про бажання балотуватися на пост президента РФ, констатувала, що анексію Криму не визнала жодна світова держава і навіть Сбербанк РФ. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Взагалі-то світовій спільноті невідомо (про те, що Крим і Севастополь є частиною РФ). Ось буквально нікому. Входження Криму до Росії не визнала буквально жодна світова держава, навіть Білорусь. Та що там світова держава: навіть Сбербанк Росії не визнає Крим частиною Росії», - наголосила телеведуча.

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«Чи ви бачите в Євпаторії, Ялті, Керчі або Сімферополі хоч одне його відділення? На відміну від Наталії (Поклонської – УНІАН) я народилася і все життя прожила в Росії. Мій батько був одним з тих людей, хто писав її Конституцію. І мені справді неприємно, що ми як країна не тримаємо слово, дане нашому головному сусідові. Я вчилася в МДІМВ (МГИМО – рос.), давно, щоправда, мене тоді вчили, що міжнародні договори потрібно поважати і при цьому все можна обговорювати», - зазначила Собчак.

«Але мабуть у євпаторійській філії харківського юридичного інституту і в Державній думі є речі, які не обговорюються: Крим наш, Цар одружився незайманим, Путін - навічно. Але з іншого боку - добре, що Наталя (Поклонська) хоча б більше не прокурор. Все-таки від депутатів шкоди менше, ніж від прокурорів», - додала вона.

Як повідомлялося, 24 жовтня депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Наталія Поклонська, проти якої в Україні розслідується кримінальна справа за статтею «держзрада», назвала слова телеведучої Собчак про те, що Крим є українською територією, «неповагою до людей і власній батьківщині».

«Так може сказати тільки та людина, яка нічого далі свого тусовочного світу і креативної меншини не бачить. Статус Криму взагалі не обговорюється, невже комусь ще невідомо, що Крим і Севастополь - це Росія?» - заявила колишній «прокурор» Криму.