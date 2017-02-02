Путін знайшов заміну "няш-мяш" Поклонській на посаді "прокурора" окупованого Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, цим самим указом керівником слідчого управління СК РФ по окупованому Севастополю на п'ять років призначено Віктора Таніфу.

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"Призначити на 5-річний термін: Камшилова Олега Анатолійовича прокурором республіки Крим, генерал-майора юстиції Таніфу Віктора Анатолійовича - керівником слідчого управління СК Росії по Севастополю, звільнивши його з займаної посади", - йдеться в документі.

Раніше посаду "прокурора Криму" обіймала Наталія Поклонська, яка пізніше стала "депутатом" Держдуми РФ. В.о. прокурора тоді став її перший заступник Андрій Фомін.

Камшилов до цього був першим заступником прокурора Москви.