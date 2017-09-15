Поклонській запропонували висунутися у президенти Росії

Депутат Державної Думи, колишній прокурор Криму Наталія Поклонська заявила журналістам, що для неї існує лише один кандидат в президенти: "Володимир Володимирович Путін", передає РБК.

Поклонська додала, що не має наміру висувати свою кандидатуру на президентських виборах. Про те, що "Монархічна партія Росії" має намір запропонувати депутату свою підтримку у висуванні на посаду глави держави, раніше журналістам заявив її засновник Антон Баків.

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"Монархічна партія" була зареєстрована в 2012 році. Партія виступає за встановлення в Росії монархічної форми правління, а також за створення орієнтованої на Росію монархічної держави. Кандидатом на "російський престол" партія вважає представника династії Романових, який проживає в Німеччині - Карла Еміха Ніколауса Фрідріха Германа цу Лейнінгена. Він приходиться правнуком великого князя Кирила Володимировича - двоюрідного брата останнього російського імператора Миколи II.

Ініціатор проекту, єкатеринбурзький девелопер Антон Баков, висував у січні 2016 року партію для участі у виборах в Державну Думу. Крім того, в лютому 2017 року Баків вів переговори з Республікою Кірібаті про викуп незаселених островів у Тихому океані, щоб заснувати там "Російську імперію", проте уряд країни відмовився продати території за $350 млн. Тим не менш, тоді ж Баків заявив, що сам президент Кірібаті згоден на відродження "імперії Романових".

Як повідомляв УНІАН, раніше режисер фільму про Миколу II "Матильда" звинуватив Поклонську в підтримці "терористичної організації".