Тимошенко вже змирилася з Черновецьким - мером Києва?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що результати місцевих референдумів не дадуть змоги відправити у відставку мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Відповідно до чинного законодавства, яке, на мій погляд, не відповідає абсолютно жодному здоровому глузду, дозвіл на проведення референдуму про висловлення довіри будь-якому меру має затвердити сам мер. Я не бачу, як можна в рамках цього законодавства що-небудь провести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що свого часу БЮТ доклав чимало зусиль для того, щоб відправити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у відставку, організувати референдум про висловлення недовіри Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ. «У міста Києва була можливість переобрати мера, але кияни не скористалися цією можливістю. Тепер, я вважаю, що будуть чергові вибори мера, на яких кияни і Київ зможуть визначитися з новим мером», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, 17 травня в Шевченківському районі столиці відбудеться місцевий референдум про недовіру нинішньому столичному голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.