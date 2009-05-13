Німцям набридло: документи щодо скандалу з Луценком дадуть негайно

Прокуратура Франкфурта-на-Майні негайно передасть українській стороні інформацію щодо обставин бійки за участю Юрія Луценка. Документи, які щойно надійшли з поліції, буде надано генконсулу України у Франкфурті.

«Документи по справі Луценка годину тому були передані прокуратурі», - сказав у середу по обіді «Німецькій хвилі» речник поліції Франкфурта-на-Майні Юрґен Лінкер. У прокуратурі Франкфурта-на-Майні зазначають, що офіційна процедура правової допомоги передбачає передачу інформації через цілу низку інстанцій, що може тривати кілька тижнів.

"Аби якнайшвидше надати українській стороні інформацію у цьому випадку, ми негайно передамо документи генеральному консулу України у Франкфурті, який перебуває з нами у постійному контакті", - сказала "Німецькій хвилі" речниця прокуратури Доріс Мьоллер-Шой.