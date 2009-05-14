Чому власники облгазів не виплачують зарплати?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір звернутися до Генеральної прокуратури України з проханням розібратися, чому власники облгазів не виплачують зарплату своїм співробітникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомила на прес-конференції.

При цьому вона наголосила, що облгази є приватними структурами. «Те, що сьогодні власники облгазів не платять гідну зарплату людям, які у них працюють, це лише свідчення того, що великою помилкою за часів КУЧМИ, ЯНУКОВИЧА і всієї їх гвардії, великою помилкою було приватизовувати обласні газопостачальні компанії. І сьогодні люди, які працюють у приватних власників, на своєму житті по суті справи відчувають, що таке приватний бізнес там, де його не повинно бути», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона ще раз наголосила, що облгази повинні бути в державній власності. «Я ще раз хочу наголосити, що облгазам грошей надано достатньо. Для населення тарифи на природний газ підвищуватись не будуть. Я ще раз це наголошую», – сказала прем`єр.

При цьому вона сказала, що люди, які не одержують зарплату, повинні звертатися для вирішення цього питання не тільки до керівництва облгазів, а й в прокуратуру.

«Я як голова уряду допоможу їм це зробити. Я звернуся з листом в Генеральну прокуратуру, аби вона розібралася, куди приватні облгази направляють гроші, які вони одержують за послуги з постачання і транспортування газу, і чому вони людям, які у них працюють, недоплачують зарплату», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла про плани уряду повернути облгази в державну власність.

Як повідомляв УНІАН, профспілка працівників газових господарств заявила про проведення з 13 травня ц.р. другого етапу Всеукраїнської акції протесту. За словами голови Ради профспілки працівників газових господарств України Івана ЯРОВОГО, в Києві працівники газових господарств проведуть мітинги під Кабінетом Міністрів і Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ). Очікується, що до Києва 13-14 травня приїдуть більш як 5 тисяч людей.

Серед основних вимог протестуючих – перегляд чиннних тарифів на транспортування газу, збільшення заробітної плати, недопущення масштабних техногенних катастроф на газових мережах, виплата боргів за послуги. У разі невиконання вимог учасники акції – більш як чотири десятки підприємств з газорозподілу і газифікації – оголосять про безстроковий страйк на всій території країни.

В Україні працює більш як 50 обл- і міськгазів, які транспортують пальне всім категоріям споживачів.