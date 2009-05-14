Литвин за скорочення президентської кампанії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний у необхідності зменшити термін проведення президентської виборчої кампанії, враховуючи важку економічну ситуацію, до 70-90 днів замість 120.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів під час робочого візиту до Російської Федерації (м.Санкт-Петербург).

Зокрема, на думку В.ЛИТВИНА, при прийнятті рішення про дату президентських виборів парламент повинен у тій же постанові зафіксувати дату, до якої Верховна Рада України має прийняти зміни до Закону про вибори Президента України.

Спікер вважає, що в умовах кризи для проведення виборчої кампанії «було б достатньо 70-90 днів замість 120, які визначені зараз». «Країна і так майже не працює, а коли всі будуть мобілізовані на вибори, і на всі державні установи, які зачиняться, буде повішений замок, бо всі підуть на вибори, постане питання, а чим переможець буде керувати», - сказав В.ЛИТВИН.