Регіонали розблокували ВР для оголошення

Ранкове засідання Верховної Ради відкрито. Трибуна та президія розблоковані.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.21 у сесійну залу через двері президії зайшли лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та його перший заступник Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, а за ними перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ та заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

О.ЛАВРИНОВИЧ та М.ТОМЕНКО зайняли місця в президії, а в цей час декілька народних депутатів з фракції Партії регіонів, які розміщувалися в урядовій ложі, вийшли до зали.

Ранкове засідання було відкрито.

Перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що представники фракцій досягнули домовленості про продовження консультацій з метою вирішення питання щодо можливої відставки міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Він зазначив, що політикам треба обговорити ситуацію, що виникла після написання Ю.ЛУЦЕНКОМ заяви про відставку, оскільки необхідно визначитися, «яким чином вона має бути розглянута».

«Були різні думки і пропозиції», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Сьогоднішнє засідання ВР не було закрито, а оголошено перерву до 10.00 п`ятниці.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів 12-13 травня блокувала роботу парламенту з вимогами відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України.