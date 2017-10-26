Вибуховий пристрій, від якого постраждав Мосійчук, був саморобним

Вибуховий пристрій, встановлений біля офісу телеканалу Espreso.tv у Солом'янському районі Києва, був саморобним. Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко повідомив під час брифінгу.

"Стосовно вибухового пристрою, на погляд вибухотехніків, - це був саморобний вибуховий пристрій, можливо, на базі автомобільної сигналізації. Про це кажуть плати, які були вилучені на місці пригоди", - сказав він.

Кононенко додав, що слідчо-оперативна група працює з учорашньої ночі.

"Служба безпеки відпрацьовує наближені до місця скоєного злочину офіси приватних компаній та державних організацій, де знаходяться відеокамери для того, щоб вилучити ці матеріали, які можуть допомогти нам у встановленні особи злочинця", - зазначив він.

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Також, за словами першого заступника прокурора Києва, працівники карного розшуку здійснюють поквартирний обхід жителів прилеглих до місця скоєння теракту, щоб спробувати встановити свідків, які могли б бачити злочинця.

"Проведено огляд місця події, в ході якого встановлено, що вибух стався внаслідок приведення в дію саморобного вибухового пристрою направленої дії, що знаходився в транспортному засобі - мопеді, який був умисно припаркований невстановленою слідством особою приблизно о 21.50 при виході із приміщення Espreso.tv", - додав начальник Головного управління СБУ у м.Києві та Київській області Сергій Семочко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля офісу телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб, серед них - народний депутат Ігор Мосійчук, і ще двоє загинули, у тому числі охоронець депутата. Також серед постраждалих - політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області. Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.

Сьогодні Кононенко повідомив, що слідчі розглядають декілька версій вчорашнього вибуху, у тому числі замах на Мосійчука, організований російськими спецслужбами.