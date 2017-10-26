Прокуратура назвала кілька версій замаху Мосійчука

Розглядається декілька версій вчорашнього вибуху в Солом'янському районі Києва, у тому числі замах на народного депутата Ігора Мосійчука, організований російськими спецслужбами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко на брифінгу.

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"Розглядається декілька версій цього злочину. Перша версія, її озвучив і сам пан Мосійчук, - це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами РФ. Про виконавців ми будемо розмовляти тільки тоді, коли встановимо злочинців", - сказав він.

Друга версія, за словами прокурора, - це політична діяльність Мосійчука, його громадська позиція всередині держави.

"Третя версія - замах на вбивство Мосійчука на особистому грунті", - зауважив Кононенко.

Разом з тим, за його словами, слідство не відкидає і інші версії.

"Там ще був політолог Віталій Бала. Ми також не можемо не розглядати цю версію. Можливо, якісь були питання до самого Бали. І ми не можемо відкидати версію щодо замаху на вбивство будь-якого громадського чи політичного діяча, який міг перебувати на каналі Espreso.tv в той час", - додав Кононенко.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб, серед них народний депутат Ігор Мосійчук, і ще двоє загинули, у тому числі охоронець депутата. Також серед постраждалих - політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області. Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.