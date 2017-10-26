Вибух у Києві: слідство також розглядає версію замаху на журналістів

У розслідуванні щодо вчорашнього вибуху біля офісу телеканалу Espreso.tv, внаслідок якого був поранений народний депутат Ігор Мосійчук та загинув його охоронець, слідство розглядає й версію замаху на працівників каналу.

Про це заявив під час прес-конференції прокурора міста Києва Роман Говда.

"Версія з приводу можливого замаху на журналістів цього каналу не відкидається на даний час. Тому що пройшло, в принципі, менше доби. Ми розглядаємо її також серед інших версій", - заявив Говда.

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Нагадаємо, також слідство розглядає декілька версій вчорашнього вибуху, у тому числі замах на Мосійчука, організований російськими спецслужбами. Друга версія - це політична діяльність Мосійчука, його громадська позиція всередині держави, третя - замах на вбивство Мосійчука на особистому грунті. Також слідство не відкидає версії замаху на постраждалого внаслідок вибуху політолога Віталія Балу чи будь-якого громадського чи політичного діяча, який міг перебувати на каналі Espreso.tv в той час.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб, серед них Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала, двоє загинули – охоронець депутата та колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.