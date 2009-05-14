У БЮТ назвали ще одну ймовірну дату президентських виборів

Народний депутат від БЮТ, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО переконаний, що фракція Партії регіонів не вдасться до 30-денного блокування роботи парламенту, оскільки під загрозою буде ухвалення нової постанови щодо дати президентських виборів.

Таку думку він висловив сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Я переконаний, що наступного тижня, у вівторок робота парламенту буде остаточно розблокована, оскільки нам треба визначитися з цією постановою. Якщо не буде працювати парламент, не буде виборів Президента», - сказав він.

С.МІЩЕНКО зауважив, що якщо не буде виборів Президента і до присяги не буде приведений новий глава держави, нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО продовжуватиме виконувати свої обов’язки.

Коментуючи питання щодо визначення нової дати президентських виборів, депутат зауважив, що на сьогодні ніхто чітко не розуміє, що таке «п’ятирічні повноваження Президента».

«Одні зараз кажуть, що це календарні п’ять років, інші кажуть, що це кінець п’ятирічних повноважень», - сказав він.

При цьому, за словами С.МІЩЕНКА, якщо припустити, що це календарні п’ять років, то президентські вибори можна провести 27 грудня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд 13 травня оприлюднив рішення, яким визнано неконституційною постанову ВР про призначення президентських виборів на 25 жовтня 2009 року.