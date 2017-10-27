Чийгоз та Умеров прибули до аеропорту Анкари на рейс в Україну

Звільнені з російського ув'язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули до аеропорту Анкари і очікують на рейс в Україну. Про це повідомляє "112 Україна".

Вони відзначили важливість зв'язку між лідерами України Петра Порошенка та Туреччини Раджипом Ердоганом. "Якщо у України будуть такі союзники, то в Україні будуть хороші перспективи... Я вже знаю, що наше звільнення дало особливий дух тим, хто зараз репресований", - зазначив Чийгоз.

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Колишні політв'язні повідомили про плани в Україні. "У першу чергу ми чекаємо не дочекаємося, коли ми опинимося на своїй землі. Зберемося громадою. Будемо вести боротьбу, яку ми затіяли, деокупацію... За цим формулюванням повинна бути чітка щоденна робота", - розповів він.

Чийгоз додав, що вони також планують зустрітися з лідерами кримських татар: "звірити годинники з ними і продовжувати боротьбу за Україну". Умеров не виключив зробити спробу повернутися в Крим.

"Все світове співтовариство не повинно продовжувати бути стурбованим. Настав час визволення всіх. Не можуть вони не бачити, що сотні дітей залишилися без батьків", - заявив Чийгоз.

На їхню думку, на даний момент тільки шляхом санкцій і тиску можна змусити Москву продовжувати звільняти політв'язнів.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в даний момент в Російській Федерації утримують 38 політичних ув'язнених українців.

Нагадаємо, що літак з Умеровим і Чийгозом повинен був прибути до Києва 26 жовтня о 19.50. Однак прибуття заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза літаком до Києва переносли на 27 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, і потім вони приїдуть до України.

Чубаров також заявив, що у процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.