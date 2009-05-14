Янукович передумав «скидати» Тимошенко

Лідер Партії регіонів, народний депутат Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що до чергових виборів Президента України не будуть оголошені дострокові вибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Донецьку.

У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні у парламенті «знято питання інсинуацій наших опонентів, що ніби Партія регіонів намагається добитися проведення дострокових парламентських виборів і зараз блокує Верховну Раду».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «гратися вже достатньо з цими виборами». «Ми добре розуміємо, що до президентських виборів вже ніяких виборів не відбуватиметься. Ну що грати на цій балалайці? Достатньо», - сказав він.

У зв’язку з цим лідер Партії регіонів висловився за необхідність дати діючій владі, як уряду, так і Президенту, можливість працювати до наступних виборів.

«Я чую останнім часом, що представників усіх політичних сил, які є у складі уряду, задовольнила б ситуація, щоб їх зараз звільнити від відповідальності, якої вони фактично не несуть», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Тому я проти того, щоб зараз зняти з них відповідальність. Хай вони до кінця працюють і на виборах розповідають, до чого привели країну за п’ять років», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що чинній владі треба не заважати, але допомагати.