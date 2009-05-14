Томенко готовий надати інформацію про хабарі в Секретаріаті Президента

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО готовий надати всю інформацію щодо хабарництва чиновників Секретаріату Президента України лише генеральному прокурору, якого парламент призначить за поданням новообраного глави держави.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи відповідну заяву прес-служби Секретаріату Президента.

М.ТОМЕНКО зауважив, що декілька років направляв до Генпрокуратури звернення про факти хабарництва чиновників досить високого рівня. Для прикладу він назвав десятки подань до Генпрокуратури та прокуратури Києва щодо корупційних дій столичної влади. При цьому, зауважив М.ТОМЕНКО, жодна справа за його зверненнями так і не була доведена до кінця.

«Якщо команда Президента хоче дізнатися, хто і які хабарі бере в Секретаріаті Президента, і серед чиновників виконавчої влади, що призначаються Президентом, то можна ознайомитися в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури із записником судді Ігоря ЗВАРИЧА. Там написано, кому і скільки грошей він направляв у Київ», - сказав М.ТОМЕНКО.

При цьому віце-спікер зауважив, що за час каденції Віктора ЮЩЕНКА на посаді глави держави та його Секретаріату, за інформацією правоохоронців, порушено понад 350 кримінальних справ за фактами хабарництво проти чиновників виконавчої влади, що призначалися Президентом.

Одним з фактів, зауважив М.ТОМЕНКО, є інформація про намір отримання хабара в розмірі 40 млн. доларів головою однієї з райдержадміністрацій у Київській області.

«Тому я готовий надати всю інформацію щодо цін за призначення в Київській області, зокрема, щодо голів райадміністрацій, генеральному прокурору, якого буде призначено парламентом за поданням нового Президента», - сказав він.

Довідка УНІАН. М.ТОМЕНКО в одному з інтерв’ю заявив, що чиновники Секретаріату Президента вимагають хабарі за призначення на посади голів районних адміністрацій.

Сьогодні прес-служба Президента України звернулася до М.ТОМЕНКА з вимогою назвати конкретні прізвища працівників президентського Секретаріату, яких М.ТОМЕНКО звинуватив у хабарництві.

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Завтра об 11.00 у парламенті (вул. Грушевського, 5, кулуари другого поверху, press-point) відбудеться брифінг заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА на тему: «Корупція в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, вхід за картками акредитації через 1-й під’їзд.