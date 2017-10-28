Порошенко і Волкер скоординували кроки щодо зміцнення міжнародної присутності на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним посланником Президента США по Україні Куртом Волкером.

Як повідомляє прес-служба президента, глава держави висловив вдячність Спеціальному посланнику Президента США за зусилля, спрямовані на відновлення миру і стабільності на Донбасі, та припинення російської агресії проти України.

Сторони скоординували подальші кроки щодо зміцнення міжнародної присутності на Донбасі, як у рамках зусиль у Нормандському форматі, так і на міжнародних майданчиках, передусім у Раді Безпеки ООН. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в регіоні і відзначили принципову важливість забезпечення належного виконання Мінських домовленостей, передусім у частині консолідації сталого і всеохоплюючого припинення вогню, виведення з України російських окупаційних військ та техніки.

Читайте також"Агресія Росії тільки посилюється": Парубій розповів Волкеру про втрати ЗСУ на Донбасі

«Сторони приділили значну увагу питанню звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованій території і в російських тюрмах. Спеціальному посланнику Президента США було передано відповідне звернення членів сімей заручників та висловлено надію на його ефективну підтримку, передусім у контактах з російською стороною, з метою їх якнайшвидшого звільнення та повернення додому», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Курт Волкер високо оцінив схвалення Закону України «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України». Було відзначено, що це рішення є чітким сигналом на підтвердження справжньої відданості української сторони мирному врегулюванню.

Під час зустрічі було обговорено графік найближчих контактів та перемовин у Нормандському форматі та у рамках діяльності Спеціального посланника Президента США у справах України.