Волкер пообіцяв, що ціна для Росії за вторгнення в Україну буде лише зростати – нардеп

На закритій від журналістів частині зустрічі спікера Верховної Ради Андрія Парубія зі Спецпредставником Держдепартаменту США щодо України була присутня голова парламентського комітету з питань закордонних справ Ганна Гопко, яка розповіла Радіо Свобода, про що говорив Курт Волкер.

За словами Гопко, спецпредставник запевнив українську делегацію, що США дуже зацікавлені і активно діють для відновлення територіальної цілісності України. І вони готові працювати з парламентом і усіма політичними силами, щоби це відбулось.

«І зараз по різних столицях, де він їздить – Париж, Лондон, Берлін, Відень – він постійно чітко говорить, що це гаряча стадія війни, а не заморожений конфлікт, намагаючись змінити російську пропаганду і ті наративи, які вона поширює. І щоби змінити ставлення до конфлікту на Сході України: що це не внутрішній конфлікт, а російське вторгнення», ­– переказує Гопко тези Волкера.

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Курт Волкер також наголосив, що Росія має визнати: її зусилля з перетворення України на лояльного щодо Кремля гравця провалилися. Адже українське суспільство зараз об’єднане як ніколи, каже Гопко.

«Він чітко наголосив, що ціна за російську окупацію не буде змінюватися. Вона буде, навпаки, зростати. Так само підтримка міжнародної спільноти України не зменшиться. І що Кремль також має чітко розуміти, що відносини США-Росія-Європейський союз погіршились саме тому, що Росія не здійснювала жодних кроків для того, щоби виконувати свою частину зобов’язань», – розповіла Гопко.

У питанні миротворчої місії позиція Волкера залишається незмінною, каже голова комітету з питань закордонних справ.

«Місія повинна бути по всій території, має повністю локалізувати важке озброєння, і має бути контроль України над українсько-російським кордоном. Це, фактично, підтримка української позиції», – переказує вона зміст розмови.

Окремо обговорив Волкер із представниками парламенту перебіг українських реформ. Він відзначив у цій галузі прогрес, зокрема, щодо ухвалення медичної та пенсійної реформ.

І наголосив на необхідності запровадити в Україні антикорупційний суд, додає Гопко.

«Він чекає, що, зокрема, ті антикорупційні сили, які були до того, будуть посилені ухваленням антикорупційного суду», – додає Гопко.

Обговорювали й питання «Північного потоку-2», говорить голова комітету з питань закордонних справ.

«Тому що Андрій Парубій чітко зазначив, що для енергетичної безпеки Європи, не лише України, дуже важливим є недопущення цього проекту. Курт Волкер у Берліні порушував це питання», – продовжує Гопко.

А от про що Волкер говоритиме з президентом, він не зазначав під час зустрічі з парламентарями. Напередодні Курт Волкер мав зустріч із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.