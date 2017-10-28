Волкер зустрівся зі звільненими Умеровим і Чийгозом

Лідери кримськотатарського руху Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров, а також звільнені політв’язні Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз зустрілися зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером. Повідомляє радіо Свобода з посиланням на голову Меджлісу і депутата Верховної Ради Рефата Чубарова.

Читайте такожВолкер про росіян-миротворців на Донбасі: "Я не можу це уявити"«Сьогодні відбулася дуже грунтовна і відкрита розмову з Куртом Волкером, спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні», – зазначив він у Facebook.

Курт Волкер прибув до України з незапланованим візитом. У п’ятницю він мав зустріч із українською делегацією на чолі зі спікером парламенту Андрієм Парубієм. Згодом відбулись закриті переговори з президентом Петром Порошенком. Напередодні Волкер зустрівся з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Також повідомлялося про зустріч цими днями Волкера із народними депутатами.

Як повідомляв УНІАН, Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Росією Криму. 25 жовтня їх передали Туреччині, а 27 жовтня вони прилетіли в Україну.