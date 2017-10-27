Джемілєв вважає, що звільнення політичних в'язнів стане початком звільнення Криму

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв вважає, що звільнення політичних в'язнів буде також початком визволення анексованого Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції з заступниками голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом в аеропорту «Бориспіль».

«Це, звичайно, перший крок. І ми сподіваємося, що й надалі ми звільнятимемо наших політв'язнів... Попереду у нас має бути дуже велике завдання. Зрозуміло, на цьому ми не будемо зупинятися. І я думаю, що це початок буде звільнення і Криму, відновлення територіальної цілісності нашої країни», - наголосив також Джемілєв.

Він також подякував усім, хто доклав зусиль до звільнення Чийгоза і Умерова, зокрема, і президенту Петру Порошенку.

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Умеров, зі свого боку, також висловив подяку всім, хто доклав зусиль до його звільнення.

«Але, я впевнений, що якщо так триватиме, якщо тема Криму не сходитиме зі сторінок ЗМІ, то процес продовжуватиметься і далі. Обов'язково слідом за звільненням окремих людей відбудеться деокупація Криму і відновлення територіальної цілісності України», - наголосив Умеров.

Як повідомляв УНІАН 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватили його в організації масових заворушень на території Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також йому на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть до України.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова і Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Сьогодні о 16.00 планується зустріч президента України Петра Порошенка з Умеровим і Чийгозом в Адміністрації очільника держави.