НУ-НС збереться на засідання, до них прийде Ющенко

16 травня об 11.00 у приміщенні «Київпроекту» відбудеться засідання політради партії “Народний Союз Наша Україна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ, серед питань, які планується винести на порядок денний, - обрання голови ради партії, призначення голови центрвиконкому, внесення змін до складу президії, а також питання про порядок внесення і розгляду пропозицій щодо змін до статуту, про дату скликання VII зїзду «Нашої України».

На політраді планується також ухвалити низку заяв, які стосуються актуальних політичних та соціально-економічних питань.

Очікується, що участь у засіданні ради візьме Президент України, голова партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО.