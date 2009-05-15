Луценко - про Януковича: зеком був, зеком і помре

На зустрічі з фракцією "Наша Україна – Народна самооборона" міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомив подробиці скандалу в аеропорту, про які ніде раніше не говорилося. Про це пише "Українська правда".

Зокрема, Луценко висловив побоювання наслідками, які спричинить оприлюднення відеозапису інциденту.

– Уявіть мій стан, якщо весь світ побачить, як німецькі поліцейські кинули на підлогу українського міністра внутрішніх справ, а потім вчотирьох в наручниках потягнули його в кімнату затримання.

За словами Луценка, крім нього та сина, поліція повалила на підлогу та вдягнула наручники на "міліцейського" консула України у Франкфурті Сергія Дятлова – що є порушенням його дипломатичного імунітету.

Луценко також пояснив незрозумілу ситуацію з вибаченнями, які він начебто отримав від німецької поліції – що потім спростував її речник.

– Ви розумієте, розмову перекладав консул у Франкфурті–на–Майні. Що саме сказав німець – я не знаю.

Міністр також зізнався, що телефонував Віктору Януковичу з вимогою прибрати міліцейський кашкет та пляшку горілки з парламентської трибуни.

– Він пообіцяв, але нічого не вдіяв. Що поробиш – зеком був, зеком і помре, – різко кинув Луценко.